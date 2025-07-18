Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bingöl'de Bölge Finaliyle Yapıldı

Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bingöl'de Bölge Finaliyle Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 20. Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali Bingöl'de gerçekleştirildi. Yarışmanın açılışında İl Müftüsü Orhan İmamoğlu, ezanın önemini vurguladı ve din görevlilerinin topluma yaptığı katkılara dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında "Ezanı Güzel Okuma Yarışması" bölge finali Bingöl'de düzenlendi.

İl Müftülüğünün ev sahipliğinde Selahattin Eyyubi Camisi'nde düzenlenen bölge finalinin komisyon başkanlığını, Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Mustafa Şeker yürüttü.

İl Müftüsü Orhan İmamoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan "20. Ezanı Güzel Okuma Yarışması"na, Bingöl, Muş, Bitlis, Iğdır, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'da yapılan yarışmaların birincileri katıldı.

İl Müftüsü Orhan İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Din Görevlileri Haftası'nın sadece mesleki sorumlulukları hatırlama değil, aynı zamanda topluma manevi rehberlik eden din görevlilerinin gayret ve hizmetlerini takdir etme zamanı olduğunu ifade etti.

Ezanın İslam'ın en önemli sembollerinden biri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Günde beş vakit semaya yükselen bu çağrı, yalnızca namaza davet değil, aynı zamanda birliğin, dirliğin, kardeşliğin ve tevhit inancının güçlü bir ifadesidir. Ezan, müminlerin gönlünde yer etmiş manevi bir çağrıdır ve onu en güzel şekilde okumak, bu davetin ruhuna uygun bir şekilde insanlara ulaştırmak büyük bir vazifedir." diye konuştu.

Yarışmada 1'inci seçilen İlyas Çaptuğ, Niğde'de düzenlenecek Türkiye finaline katılacak.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek

Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Suriye'de kaos! 50 bin aşiret mensubu Süveyda'ya ulaştı, çatışmalar şiddetlendi

50 bin aşiret mensubu bölgeye ulaştı, çatışmalar şiddetlendi
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu

İşte hükümetin 600 bin kamu işçisine sunduğu son zam teklifi
Yasak aşk iddiaları sonrası Güzide Duran'a avukat şoku! 3 ismi birden kaybetti

Yasak aşkın faturası çok ağır oldu! Üç ismi birden kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasının tabunun yanında twerk yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü

Kocasının tabunun yanında twerk yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.