Eyyam-ı Bahur sıcakları Kocaelilileri bunalttı

KOCAELİ - Eyyam-ı Bahur sıcakları ülke genelinde etkisini gösterirken, Kocaeli'de sıcaklık 40 derece ölçüldü. Bazı vatandaşlar siyah giydiklerine pişman oldu.

Türkiye'de ağustosun ilk haftasında Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisini sürdürüyor. Kocaeli'de sıcaktan bunalan vatandaşlar evde, deniz kenarında veya gölgelik alanda oturmaya özen gösteriyor. Kocaeli'de termometreler 37 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık 40 derece oldu. Bazı vatandaşlar sıcaklardan şemsiyeyle korunurken, bazıları ise şapkalarını suya sokmayı tercih etti. Soğuk kahvesinin içinde bulunan buzların eridiğini söyleyen Muhammet Çakar," Buzlu kahvemizi aldık, İzmit sahile gelirken kahvenin buzu tamamen eridi. Özellikle saat 5-6'dan sonra dışarıya çıkılması gerekiyor. Yaşlı kesimin dışarıya çıkmadan dikkat etmesi gerekiyor. Havalar gerçekten çok sıcak" dedi.

"Kışı çok özledik"

Kış mevsimini özlediğini ve beklediğini belirten Ömer Deniz," Çok sıcak havalar. Hani eskiye göre artık çok fark ediliyor yani. Oturduğumuz yerde sırılsıklam oluyoruz. Onun dışında her gün duş alıyoruz. Sorunlu geçiyor yani. Buna bir çözüm de bulamıyoruz. Çok bunaltıcı bir hava var. Kışı çok özledik resmen kışın başlamasını bekliyoruz. Çok dışarı çıkmayın açıkçası. Yaşlı insanlara tavsiyem çok dışarı çıkmasınlar ya da sahillere gitsinler" ifadelerini kullandı.

"Siyah giydiğime pişmanım"

Çorum'dan yeni geldiği gibi sıcaklardan bunalan Arda Uysal, "Yani havalar bayağı hissedilecek derece sıcak. Bu sabah geldim ben daha İzmit'e ve şu andan itibaren bile anlayabiliyorum. Çorum'dan geliyorum normalde. Bu yeni sıcak hava dalgasının etkisiyle olsa gerek veya nemden kaynaklı olabilir. Gölgede bile yürümeyecek derecede bir sıcaklık var. Gerçekten çok bunaltıcı. Buradan da İstanbul'a gideceğim. Siyah giydiğime pişman oldum diyebilirim" diye konuştu.

"Sığınacak bir yer arıyoruz"

Sıcaktan bunalan Ömer Doğan ise, "Terden duramıyoruz. Bayağı bir sıcak. Hani son gelen sıcak hava dalgasıyla sanıyor. O da bayağı bir etkiledi. Son zamanlarda bayağı bir sıcak yapmaya başladı. Oturduğumuz yerde duramıyoruz. Gölge bulamıyoruz. Sığınacak bir yer arıyoruz. Şu an röportajı verirken bile terledim. Hani buradan çıkıp bir duşa girmek istiyorum" diye konuştu.