Eyüpsultan'da Yangın: 2'si Çocuk 4 Kişi Kurtarıldı

Eyüpsultan'da 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürerek yaralıları kurtardı. Yangının nedeni araştırılıyor.

EYÜPSULTAN'da 3 katlı binanın bodrum katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, alevler söndürüldü. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenilen binanın bodrum katındaki daireden henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın nedeniyle binada 2'si çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, alevleri söndürürken, binada mahsur kalan kişileri ise kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ağır yaralandıkları belirlenen 2'si çocuk 4 kiş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZeliha Kurtuluş:

Böyle durumlarda itfaiye ve sağlık ekiplerimiz çok iyi hareket ediyor gerçekten takdir edilesi bir çalışma olmuş burada İnşallah yaralılar kurtulur ve yangının nedeni tam olarak araştırılır

Haber YorumlarıErem Yavuz:

Çocukların başına gelen bu olayı duyunca gerçekten üzüldüm. İnşallah hepsi iyi olur ve çabuk iyileşirler. Bu tür yangınlar çok tehlikeli ve insanları hızlı bir şekilde tehlikeye sokmaktadır. İtfaiye ekiplerimiz de çok hızlı müdahale ederek canlı kurtarma başarmış, onlara çok teşekkürler.

Haber YorumlarıAyla Yüksel:

Ya bu ülkede itfaiye hızlı da olsa avrupada bunlar zaten bina tasarımında engellenmiş olur ama neyse

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

