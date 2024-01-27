Eyüpsultan'da 4 gün önce kaybolan kişinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

İstanbul Eyüpsultan'da 4 gün önce kayıplara karışan Cafer Işık'ın cansız bedeni Göktürk'te ormanlık alanda bulundu.

ORMANLIK ALANDA CESET BULUNDU

Olay, saat 16.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göktürk ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar ağaca iple asılı halde erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, Alibeyköy'de bir kadının 4 gün önce eşinin kaybolduğu yönünde ihbarda bulunduğu belirlendi.

Cafer Işık

CESEDİN 4 GÜN ÖNCE KAYBOLAN ŞAHSA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Göktürk'te bulunan cesedin ise kayıp ihbarı yapılan Cafer Işık'a (36) ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde ekipler güvenlik önlemi alırken, Cafer Işık'ın ölüm nedenini belirlemek için inceleme yapıldı. Cenaze olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.