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Eyüpsultan'da 4 gün önce kaybolan kişinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

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Eyüpsultan'da 4 gün önce kaybolan Cafer Işık'ın cansız bedeni, ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından ağaca iple asılı halde bulundu. Polisin incelemelerinden sonra ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Eyüpsultan'da 4 gün önce kayıplara karışan Cafer Işık'ın cansız bedeni Göktürk'te ormanlık alanda bulundu.

Eyüpsultan'da 4 gün önce kaybolan kişinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

ORMANLIK ALANDA CESET BULUNDU

Olay, saat 16.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göktürk ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar ağaca iple asılı halde erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, Alibeyköy'de bir kadının 4 gün önce eşinin kaybolduğu yönünde ihbarda bulunduğu belirlendi.

Eyüpsultan'da 4 gün önce kaybolan kişinin cansız bedeni ormanlık alanda bulunduCafer Işık

CESEDİN 4 GÜN ÖNCE KAYBOLAN ŞAHSA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Göktürk'te bulunan cesedin ise kayıp ihbarı yapılan Cafer Işık'a (36) ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde ekipler güvenlik önlemi alırken, Cafer Işık'ın ölüm nedenini belirlemek için inceleme yapıldı. Cenaze olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eyüpsultan'da 4 gün önce kaybolan kişinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Eyüpsultan'da 4 gün önce kaybolan kişinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Adli Tıp Kurumu Göktürk Olay Adli Tıp Polisiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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