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Eyüpsultan'da İSKİ çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu, sürücüler tepki gösterdi

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Eyüpsultan'da İSKİ çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu, sürücüler tepki gösterdi
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Eyüpsultan'da İSKİ'nin Hz. Halid Bulvarı'nda yürüttüğü altyapı ve yol çalışmaları trafiği tek şeride düşürdü, bölgede yoğunluk oluştu. Çukur ve tümseklerde zorlanan sürücüler çalışmalara tepki gösterdi; İSKİ, işlemlerin ocak ayında tamamlanmasını öngörüyor.

Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) başlatılan altyapı ve yol çalışmaları nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğuna vatandaşlar tepki gösterdi.

Hz. Halid Bulvarı'nda bir süre önce başlatılan "Avrupa Bölgesi 7. Kısım Müteferrik Atıksu Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı" kapsamında trafik tek şeride düşürüldü.

Bölgedeki çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi.

Çalışmalar kapsamında kazılan yollarda seyreden araçların sürücüleri zor anlar yaşadı.

Araçlarıyla çukur ve tümseklere giren sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Araç sürücülerinden Sümeyye Erol, 2 haftadır aynı güzergahı kullandığını belirterek, bozuk zemin nedeniyle hem zaman kaybettiklerini hem de araçlarının zarar gördüğünü söyledi.

Erol, "Çok zor durumdayız, çocuğum okula gidip geliyor, yolda adeta hoplaya zıplaya ilerliyoruz. Yaklaşık 3 haftadır burası böyle belki daha fazla." dedi.

Çalışmaların yürütülme şekline tepki gösteren ismini vermek istemeyen bir sürücü ise sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade ederek, "1,5 aydır bu rezilliği çekiyoruz. Çalışanlar sanki devlet memuru gibi sabah 8, akşam 5 çalışıyor. 24 saat çalışsalar bu rezillik biter. Eyüp'ün ana caddesi burası, giriş çıkış noktası. Sabah akşam rezil bir haldeyiz, görüyorsunuz. Yaklaşık 1,5 aydır burası böyle. İnşallah bitecek, dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalar ocak ayına dek sürecek

İSKİ'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı çalışmaları kapsamında, tramvay güzergahıyla kesişen mevcut atık su ve yağmur suyu hatlarının deplase edilmesi amacıyla altyapı çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Çalışmaların İBB'yle koordineli yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Çalışmalarla birlikte bölgede yaşanan su baskınlarının azaltılması, mevcut altyapının yenilenmesi ve atık su ile yağmur suyunun ayrıştırılması hedeflenmektedir. Çalışmaların etaplar halinde sürdürülmesi ve tüm altyapı deplase işlemlerinin ocak ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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