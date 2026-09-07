Eyfel Kulesi çalışanları, bir ziyaret sırasında kadın personelin uzak tutulması nedeniyle greve gitti

Fransa'nın başkenti Paris'te Eyfel Kulesi'nde Hindu bir grubun ziyareti sırasında kadın personelin görev yerlerinden uzak tutulmasına tepki gösteren kule çalışanları greve gitti.

Ulusal basındaki haberlere göre, "Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS)" adlı Hindu dini hareketine bağlı temsilcilerden oluşan bir grup, 5 Eylül'de Paris'te Eyfel Kulesi'ni ziyaret etti. Söz konusu grubun ziyareti sırasında kulede çalışan kadın personelin gruptan uzak tutulması talep edildi. Bunun üzerine kadın çalışanlar, görev yerinden uzaklaştırıldı. Bu duruma tepki gösteren kule çalışanları ise greve gitti.

Grev nedeniyle kule bugün ziyarete kapatıldı.

Kule personeli tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu ziyaret sırasında kadın personelden görev yerlerini bırakıp başka bir alana geçmeleri ve kulede bazı noktalardan geçmemeleri istendiği belirtildi.

Açıklamada, ziyaret sırasında bazı noktalarda erkek personelin kadın personelin yerine geçtiği aktarılırken, "Kadın çalışanlar sırf kadın oldukları için uzak tutulamaz, görevleri erkeklere devredilemez veya bazı alanlarda gizlenemez." ifadesine yer verildi.

Eyfel Kulesi'nin işletmesinden sorumlu şirket SETE, olayları doğruladı.

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Eyfel Kulesi çalışanlarının hoşnutsuzluğunun meşru olduğunu belirtti.

Gregoire, "Bu tür koşulların kabul edilmesi mümkün değil." ifadesini kullanarak, kadın ve erkeklerin ayrım gözetmeksizin özgürce hareket edebileceğini kaydetti.

Gregoire, en kısa sürede bir soruşturma başlatılacağını açıkladı.

BAPS bünyesindeki rahiplerin, ömür boyu mutlak bekarlık yemini ettikleri için kadınlarla doğrudan konuşmaları, göz teması kurmaları ve kadınla aynı ortamda bulunmaları yasak.

Kaynak: AA