Haberler

Eyfel Kulesi çalışanları, bir ziyaret sırasında kadın personelin uzak tutulması nedeniyle greve gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te Eyfel Kulesi'nde Hindu bir grubun ziyareti sırasında kadın personelin görev yerlerinden uzak tutulmasına tepki gösteren kule çalışanları greve gitti.

Fransa'nın başkenti Paris'te Eyfel Kulesi'nde Hindu bir grubun ziyareti sırasında kadın personelin görev yerlerinden uzak tutulmasına tepki gösteren kule çalışanları greve gitti.

Ulusal basındaki haberlere göre, "Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS)" adlı Hindu dini hareketine bağlı temsilcilerden oluşan bir grup, 5 Eylül'de Paris'te Eyfel Kulesi'ni ziyaret etti. Söz konusu grubun ziyareti sırasında kulede çalışan kadın personelin gruptan uzak tutulması talep edildi. Bunun üzerine kadın çalışanlar, görev yerinden uzaklaştırıldı. Bu duruma tepki gösteren kule çalışanları ise greve gitti.

Grev nedeniyle kule bugün ziyarete kapatıldı.

Kule personeli tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu ziyaret sırasında kadın personelden görev yerlerini bırakıp başka bir alana geçmeleri ve kulede bazı noktalardan geçmemeleri istendiği belirtildi.

Açıklamada, ziyaret sırasında bazı noktalarda erkek personelin kadın personelin yerine geçtiği aktarılırken, "Kadın çalışanlar sırf kadın oldukları için uzak tutulamaz, görevleri erkeklere devredilemez veya bazı alanlarda gizlenemez." ifadesine yer verildi.

Eyfel Kulesi'nin işletmesinden sorumlu şirket SETE, olayları doğruladı.

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Eyfel Kulesi çalışanlarının hoşnutsuzluğunun meşru olduğunu belirtti.

Gregoire, "Bu tür koşulların kabul edilmesi mümkün değil." ifadesini kullanarak, kadın ve erkeklerin ayrım gözetmeksizin özgürce hareket edebileceğini kaydetti.

Gregoire, en kısa sürede bir soruşturma başlatılacağını açıkladı.

BAPS bünyesindeki rahiplerin, ömür boyu mutlak bekarlık yemini ettikleri için kadınlarla doğrudan konuşmaları, göz teması kurmaları ve kadınla aynı ortamda bulunmaları yasak.

Kaynak: AA
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşçileri taşıyan araçla tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama

Batman'da, Kürtçe konuştuğu için darbedildi iddiasına valilikten cevap
Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'den gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'ye veda etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı

Göztepe'yi 45 dakikada madara ettiler
Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu

Avrupa şampiyonluğu Defne'yi kesmedi! Aklı hala orada
Fanatik Fenerbahçeli olan Cengiz Kurtoğlu'na beklenmedik Beşiktaş sürprizi

Sahneye çıkardığı çocuğun yaptığı hareketi görünce şoka uğradı
Ahmet Gökçek, “kayıt dışı para” iddialarına kahkahayla yanıt verdi

Hakkındaki iddialar vahim ama keyfi yerinde