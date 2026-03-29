Kaşıkçı'dan Isparta'daki festivalde 'Kadın ve Göç' temalı müzikli söyleşi

Edirneli müzisyen ve akademisyen Evrim Kaşıkçı, Isparta'da düzenlenen Yaşayan Miras Festivali'nde "Kadın ve Göç" temalı müzikli söyleşi gerçekleştirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivale Bakanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras sanatçısı Evrim Kaşıkçı da katıldı.

Festival kapsamında "Kadın ve Göç" temalı müzikli söyleşi gerçekleştiren Kaşıkçı, Edirne'nin yanı sıra Balkanlar ve Rumeli coğrafyasının folklorik zenginliğini, özellikle türkülerde ve halk anlatılarında yer alan kadın temaları üzerinden ele aldı.

Edirne, Balkan ve Rumeli türküleri eşliğinde göçün hafızalardaki izleri, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarımı ve bu kültürel birikimin toplum hayatındaki yerini dinleyicilerle paylaşan Kaşıkçı, Edirne'nin tanıtımına da katkı sundu.