Kaşıkçı'dan Isparta'daki festivalde "Kadın ve Göç" temalı müzikli söyleşi

Güncelleme:
Edirneli müzisyen ve akademisyen Evrim Kaşıkçı, Isparta'da düzenlenen Yaşayan Miras Festivali'nde 'Kadın ve Göç' temalı müzikli bir söyleşi gerçekleştirdi ve Edirne'nin folklorik zenginliklerini dinleyicilerle paylaştı.

Edirneli müzisyen ve akademisyen Evrim Kaşıkçı, Isparta'da düzenlenen Yaşayan Miras Festivali'nde "Kadın ve Göç" temalı müzikli söyleşi gerçekleştirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivale Bakanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras sanatçısı Evrim Kaşıkçı da katıldı.

Festival kapsamında "Kadın ve Göç" temalı müzikli söyleşi gerçekleştiren Kaşıkçı, Edirne'nin yanı sıra Balkanlar ve Rumeli coğrafyasının folklorik zenginliğini, özellikle türkülerde ve halk anlatılarında yer alan kadın temaları üzerinden ele aldı.

Edirne, Balkan ve Rumeli türküleri eşliğinde göçün hafızalardaki izleri, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarımı ve bu kültürel birikimin toplum hayatındaki yerini dinleyicilerle paylaşan Kaşıkçı, Edirne'nin tanıtımına da katkı sundu.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı
Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi

Komşusundan İran'a rahat nefes aldıracak karar! Resmen izin verdiler
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı
Banka hesabını kiraladığı kişilere ulaşamayınca arkadaşlarını kaçırıp darbettirdi

Banka hesaplarını kiraladı, ulaşamayınca hıncını arkadaşlarından aldı
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi