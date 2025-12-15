Van'da aile danışmanlığı hizmeti evliliklerin sürdürülmesine katkı sunuyor

Van Sağlık Müdürlüğüne bağlı İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde verilen aile danışmanlığı hizmeti, boşanma aşamasındaki çiftlerin evliliklerini sürdürmelerine katkı sunuyor.

Merkezde görev yapan Aile Terapisti Dr. Zübeyde Tezcan, gazetecilere, başvuruların çoğunluğunu evliliklerinde ciddi uyum sorunları yaşayan çiftlerin oluşturduğunu söyledi.

Çiftlerin genellikle "kişilik çatışması" döneminde terapiye başvurduğunu belirten Tezcan, şunları kaydetti:

"Farklı ortamlarda büyüyen, kültürel ve kişisel farklılıkları bulunan eşler, birbirlerini anlamakta zorlanabiliyor. Bu süreçte eşlerin birbirlerini doğru şekilde anlamalarına yardımcı oluyoruz. Anne ve babasına aşırı bağlı, eşine yeterince ilgi gösteremeyen, hatta eşine ilgi gösterebilmek için bile yerine göre anne ve babasına danışan beyler bize başvuruyor. Oysa evlilik kurmuş bir kişinin karakterinin oturmuş olması gerekir çünkü evlilik çok ciddi bir karardır ve evlilik kurumu son derece kutsaldır. Bağımlı bireyler aile içinde huzursuzluğa yol açıyor."

Boşanma kararıyla merkeze başvurulan vakaların yüzde 80'ninde olumlu sonuç aldıklarını ifade eden Tezcan, "Ancak yüzde 20'lik bir kesimde ne yazık ki başarılı olamadığımız vakalar da bulunuyor. Bunun temel nedeni, eşlerin birbirlerini yeterince anlayamaması. Aile, en kutsal ve en önemli yapıdır. Nasıl sağlık sorunlarında doktora gidiyorsak, aileyle ilgili sorunlarda da bir uzmana başvurulmalı." diye konuştu.