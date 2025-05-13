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Evlilik Okulu Programı Tamamlandı

Evlilik Okulu Programı Tamamlandı
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Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 'İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu' programı, beş haftalık eğitim sürecinin ardından başarıyla tamamlandı. Uzmanlar tarafından verilen seminerlerle aile kurumunun çeşitli boyutları ele alındı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gönüllülük Merkezince düzenlenen "İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu" programı tamamlandı.

TDV'nin konferans salonunda Prof. Dr. Halis Aydemir'in "Evliliğe Hazırlık: Eş Seçimi ve Nişanlılık" dersiyle başlayan seminer serisi, Psikolog Müjde Yahşi'nin "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" semineri ile sona erdi.

Beş hafta süren ve her hafta bir uzmanın aileyle ilgili seminer düzenlediği programda, aile kurumunun psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutları, Kur'an-ı Kerim ve sünnet ışığında ele alındı.

Programın kapanışında konuşan TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu, aileyle ilgili temel 5 konuyu değerlendirerek farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Aileyi yalnızca bireylerin değil, toplumun da istikametini belirleyen temel yapı taşı olarak gördüklerini ifade eden Kahyaoğlu, "Ailenin ihyası, insanın inşasıdır. Programlarımızı bu düşünce, bu duygularla yapıyoruz. Bizim hedefimiz bireyin, ailenin ve toplumun manevi, ahlaki ve sosyal anlamda güçlenmesidir. 2013 yılından bu yana sürdürdüğümüz 'İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu' programıyla, evliliğe hazırlanan ya da yeni evlenmiş çiftlere psikolojik, sosyolojik ve manevi açıdan güçlü bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşleyen de evlilikte önemli olanın, çiftlerin hayırlı bir yaşamın ardından birlikte cennete ulaşmayı hedefleyen bir yol tutabilmeleri olduğunu söyledi.

İşleyen, Türkiye genelinde de "Evlilik Okulu"na benzer faaliyetlerde Babalık Okulu, Evlilik Öncesi Okulu yaptıklarını hatırlatarak, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Program sonunda katılımcılara katılım belgesi verilirken, çekilişle Zehra ve Mustafa Gümüş çiftine de umre hediye edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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