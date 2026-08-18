Haberler

Apartmanlara tırmanarak hırsızlık yapan şüpheli 75 kamera takibiyle yakalandı

Apartmanlara tırmanarak hırsızlık yapan şüpheli 75 kamera takibiyle yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da 27 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında Nilüfer ilçesindeki apartmanların birinci katlarına tırmanarak evlerden toplam 200 bin TL değerinde hırsızlık yapan Ş.K. (46), 75 ayrı güvenlik kamerasının izlenmesi sonucu yakalandı. 30 suç kaydı bulunan şüpheli, saklandığı evde gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BURSA'da farklı tarih ve bölgelerde apartmanlara tırmanarak evlerden hırsızlık yapan Ş.K. (46), 75 ayrı güvenlik kamerası izlenerek yakalandı. 30 ayrı suç kaydı bulunan ve 200 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 27 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında Nilüfer ilçesi Barış ve Kültür mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Apartmanların 1'inci katlarına tırmanarak evlere girip, toplam 200 bin TL'lik hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için 75 ayrı güvenlik kamerası izlendi. İncelemeler sonucu şüphelinin, 30 suç kaydı bulunan Ş.K. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi 15 Ağustos'ta Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Caddesi'nde saklandığı evde yakaladı. Adreste yapılan aramada, çalındığı belirlenen 15 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlü gıda devlerine 'şeker' soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi: Bazıları kahvaltılarımızın vazgeçilmezi

8 ilde gıda devlerine operasyon! İşte o firmaların tam listesi

Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta

Erdoğan’ın onayladığı yasa sonrası jet hamle! Kurul göreve başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'in eski yıldızları şov yaptı! Benfica'dan tarihi fark

Tanıdık yüzler rakibe dinlene dinlene gol attı
8 ilde 'şeker' soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı

8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı
Telefon piyasasında dengeler değişiyor! Dev markalardan beklenmedik hamle

Telefon piyasasında dengeler değişiyor! Dev markalardan şaşırtan karar
Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok

Daha fazla saklanmadılar!

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var
Otoyolda makas atarak giden 17 yaşındaki genç, feci kazada yaşamını yitirdi

Daha hayatının baharındaydı! Makas atan genç feci kazada can verdi
Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Meydandaki sözleri pahalıya patladı! Rabia Coşkun gözaltında