26 yıllık annelik hasreti Ada'yla son buldu, hayat ona babalık da yaptırdı

Erzurum'da 26 yıllık evlat hasretini koruyucu ailesi olduğu Ada ile dindiren Nuran Yıldız, eşinin vefatından sonra kızına hem anne hem de babalık yapıyor.

Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde oturan ve 3,5 yıl önce eşi vefat eden 54 yaşındaki Nuran Yıldız, 26 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olmanın hayaliyle yaşadı.

Bir süre gördüğü tüp bebek gibi çeşitli tedavilerden olumlu yanıt alamayan çift, koruyucu aile olmak için yaklaşık 8 yıl önce Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu.

İlkokul mezunu olan ancak diplomasını bulamadığı için bir süre gittiği halk eğitim merkezinde okur yazar belgesi de alan Nuran Yıldız, gerekli prosedürlerin tamamlanmasıyla henüz 8 aylıkken Ada'nın koruyucu ailesi oldu.

26 yıllık evlat hasreti Ada ile son bulan çift, Ada'yı şefkatle büyütmeye başladı.

Yıldız, 3,5 yıl önce vefat eden eşinin yokluğunu aratmadığı kızına, gözü gibi bakarak hem anne hem de babalık yapıyor.

Nuran Yıldız, AA muhabirine, 1996'da evlendiğini ve yaklaşık 26 yıl boyunca çocuklarının olmadığını söyledi.

Eşinin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çalıştığını aktaran Yıldız, "Eşim gençti, 'belki olur' diye hep çocuk düşünüyorduk ama sonuç alamadık, nasip değilmiş. Kısmet Ada'ya imiş, Ada evimizin neşesi oldu." dedi.

Yıldız, koruyucu aile olmak için tüm şartları yerine getirdiklerini, yaklaşık 8 aylıkken gördüğü Ada'ya hemen ısındığını ifade etti.

"3 araba gelin getirir gibi Ada'yı eve getirdik"

Ada ile evlerine neşe ve heyecan geldiğini belirten Yıldız, "Miraç Kandili'ydi, kurumda Ada'yı kucağıma aldım ve hemen eve götürmek istedim. Eşimin arkadaşları, yakınlarımız 3 araba gelin getirir gibi Ada'yı eve getirdik. İlk günler geceleri hiç uyumazdık sadece Ada'ya bakardık. Ada büyüdü, ana sınıfına giderken bir hastalık çıktı eşim vefat etti. " diye konuştu.

Yıldız, eşinin vefatıyla çok zor süreçler geçirdiğini ama hepsini Ada ile atlattığını kaydetti.

Ada'nın kendisine hem yol hem de hayat arkadaşı olduğunu anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Ada can yoldaşım oldu. Ana sınıfında okulunu değişmedim, babası var gibi devam etsin istedim. Eşim Ada'yı çok severdi, işten erken geldiğinde parka götürürdü. Babayı unutması kolay olmadı. İlk 'anne' dediğinde alkışladım, sarıldım. Çok değişik bir duygu, anlatamam. Evladı olmayan herkese koruyucu aile olmayı tavsiye ederim."

Yıldız, doktor olmak isteyen Ada'nın ayakları üstünde durabilen güçlü bir kız olması için elinden geleni yapacağını aktardı.

Koruyucu aile olmaya çok geç karar vermenin pişmanlığını yaşayan Yıldız, "Yaşım 54, Ada 8 yaşında geç koruyucu aile olmanın pişmanlığını çok yaşıyorum. Benim gibi geç kalmanın pişmanlığını kimse yaşamasın, düşünenler hiç beklemesin. Ada ile hayatımda her şey değişti, ev hanımı, anne olduğumu hissettim." ifadelerini kullandı.

Erzurum'da 66 çocuk 56 koruyucu ailenin yanında şefkatle büyüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da koruyucu aile olmanın başlı başına fedakarlık istediğini, Yıldız'ın da eşinin vefatından sonra çocuğuna tutunduğunu dile getirdi.

Erzurum'da 66 çocuğun 56 koruyucu ailenin yanında aktif olarak hizmet aldığını ifade eden Aykut, "Bu çocuklarımızın her biri sevgiyle büyüyor, güvenle hayata tutunuyor. Erzurum'da 2025 yılı içinde 7 ailemiz daha koruyucu aile oldu. Korunma altında olan çocukların anne, baba şefkatinden mahrum kalmamaları adına koruyucu aile hizmeti çok önemli. Biz koruyucu aile olmak isteyen tüm vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın yanındayız." dedi.