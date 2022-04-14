Evinde uyuşturucu bulunan şüphelinin yaptığı savunma akıllara zarar: Ucuz diye toplu aldım - Haberler

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Evinde uyuşturucu bulunan şüphelinin yaptığı savunma akıllara zarar: Ucuz diye toplu aldım

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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Adana'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde sattığı belirlenen Suriyeli Zekhur Hacı Hammut'un evine baskın düzenlendi. Baskın sırasında evinde bin 228 uyuşturucu hap ile 587 gram esrar ele geçirilen Hammut'un yaptığı savunma dikkat çekti. Hammut, "Uyuşturucu maddeleri kendim kullanıyorum. Tanımadığım birinden ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım" dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Zekhur Hacı Hammut'un adresine operasyon düzenledi. Hammut gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucu bulunan şüphelinin yaptığı savunma akıllara zarar: Ucuz diye toplu aldım

ÇORABIN İÇİNE GİZLENMİŞ

Evde yapılan aramalarda, yatak odasındaki minderlerin arasında bin 228 uyuşturucu hap ile çorapların içine gizlenmiş 587 gram esrar ele geçirildi.

Evinde uyuşturucu bulunan şüphelinin yaptığı savunma akıllara zarar: Ucuz diye toplu aldım

"UCUZ OLDUĞU İÇİN TOPLU SATIN ALDIM"

Emniyete götürülen Hammut, ifadesinde, "Uyuşturucu maddeleri kendim kullanıyorum. Tanımadığım birinden ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hammut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Uyuşturucu, Suriyeli, Esrar, Güncel, Haberler

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