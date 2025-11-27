Evinde Tabancayla Vurulan Sümeyye Yıldız'ın Ölümünde Şüpheler Arttı

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan Sümeyye Yıldız'ın (34) ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi Erdal Yıldız tutuklandı. Diğer yandan Sümeyye'nin ailesinin avukatı Ercan Yıldırım, Erdal Yıldız'ın ileri evre MS hastası olduğunu, silah kullanamayacağını belirterek, gerçek failin tespiti için soruşturmanın genişletilmesini istedi.

Olay, 25 Kasım'da sabah saatlerinde Kovancılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. 3 çocuk annesi Sümeyye Yıldız, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Sümeyye'yi öldürdüğü iddia edilen eşi Erdal Yıldız tutuklandı. Soruşturma sürerken, Sümeyye'nin ailesinin avukatı Ercan Yıldırım açıklama yaptı.

'BU İDDİA, BİZCE GERÇEK BİR İDDİA DEĞİLDİR'

Ercan Yıldırım, Erdal Yıldız'ın tekerlekli sandalyeye bağımlı olduğunu ve silah kullanamayacak düzeyde son evre MS hastası olduğunu belirterek, "Sümeyye kızımızı öldüren kişinin kim olduğunu, gerçek failin tespiti, adalet önüne getirilmesi, adalet önünde cezalandırılması ve hakkın yerine getirilmesi için çalışacağız. Bu konuda tüm meslektaş arkadaşlarımızdan da yardım bekliyoruz. Ayrıca şunu da açıkça belirtmek istiyorum ki kızımız Sümeyye'nin MS hastası kocası tarafından öldürülmüş olduğu iddia edilmektedir. Bu iddia, bizce gerçek bir iddia değildir. Tetiği çekenlerin farklı kişi olma ihtimali çok yüksektir. Görünüşteki fail değil, gerçek failin peşindeyiz ve gerçek failin ortaya çıkarılması için de gerekli tüm mücadelemizi hukuk zemininde yapacağız" dedi.

'OLAY GÜNÜ EVDE HERHANGİ BİR SORUN YOKTU'

Sümeyye Yıldız'ın babası Vahap Sonay da olayın tüm yönleriyle araştırılmasını isteyerek, "Adalet yerini bulsun, adalet istiyorum. Kimseyle bir meselem yoktur. Benim torunlarım, çocuklar hepsi kendi görgü tanıklarıdır. Kızım akşam gayet normal bir şekilde halasının kızıyla konuşmuş. Olay günü evde herhangi bir sorun yoktu. Aralarında tartışmaları çoktu ama kızımın o gece bir sorun olmadığının şahitleri var. Erdal'ın ömrünün kısa olduğunu biliyorlardı. O nedenle malı mülkü çocuklarına ve Sümeyye'ye kalmasın isteniyordu. Çocukların da bu aileye teslim edilmemesini istiyoruz. Yargıya inanıyorum, güveniyorum. Adalet yerini bulsun" diye konuştu.

'TETİĞİ ÇEKEMEZ'

Sümeyye Yıldız'ın kardeşi Fatih Sonay ise "Evlendiklerinden bir zaman geçtikten sonra eşinde MS hastalığı çıktı. Son yıllarda artık kendisi yiyemeyecek, içemeyecek seviyedeydi. Hatta bundan 2-3 ay öncesinde beraber Sarıcan beldesinde, beraber pikniğe gitmiştik. Ablam kendi ağzıyla ona et yedirdi. Çocukları kendi elleriyle ona içecek içirdiler. MS hastasının, hastalığının son evresinde olan bir kişi tetiği çekemez, kırma kolunu çekemez. Buna inanmamız mümkün değil. Aile fertleri olarak bunu onun yapmadığına dair kanaatlerimiz var. Kendisinin bunu yapacak gücü de yok. Gerekli hukuk mücadelemizi de vereceğiz" dedi.