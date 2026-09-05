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Düğünde Takılan 5 Milyonluk Ziynet Eşyası Kayboldu: Gelin İddiaları Reddetti

Düğünde Takılan 5 Milyonluk Ziynet Eşyası Kayboldu: Gelin İddiaları Reddetti
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MUĞLA’nın Milas ilçesinde Mustafa Ateşoğlu (32), 18 Ağustos’ta evlendiği Özbekistan uyruklu eşi Mamura B. (28) hakkında, düğünde takılan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ile 300 bin lira ve cep telefonunu alıp evden ayrıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde Mustafa Ateşoğlu (32), 18 Ağustos'ta evlendiği Özbekistan uyruklu eşi Mamura B. (28) hakkında, düğünde takılan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ile 300 bin lira ve cep telefonunu alıp evden ayrıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Emniyete giderek teslim olan Mamura B. ise suçlamaları reddederek eşi ve kayınpederinden şikayetçi oldu.

Milas ilçesinde Mustafa Ateşoğlu, 18 Ağustos'ta evlendiği Özbekistan uyruklu Mamura B.'nin düğünden bir süre sonra sabah uyandığında evde olmadığını fark etti. İddiaya göre; evi kontrol eden Ateşoğlu, düğünde takılan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altın ile 300 bin lira ve cep telefonunun yerinde olmadığını gördü. Ateşoğlu, Mamura B. hakkında polise şikayetçi oldu. Polis ekipleri Mamura B.'nin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Mamura B.'nin otobüs ve otel kayıtlarına rastlanmadı. Mamura B., dün emniyete giderek teslim oldu.

İDDİALARI REDDETTİ

Mamura B. ifadesinde, eşi Mustafa Ateşoğlu'nun kendisini sürekli tehdit ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu, korktuğu için daha önce polise başvuramadığını öne sürdü. Olay günü annesinin köydeki evine gittiğini belirten Mamura B., ziynet eşyalarından yalnızca 20 çeyrek altın ile 226 bin lira aldığını savundu. Kalan altınların kayınpederinde olduğunu ileri süren Mamura B., buna ilişkin mesajlaşma kayıtlarını da dosyaya eklenmek üzere polise teslim etti. Cep telefonunun ise eşi tarafından kendisine verildiğini iddia eden Mamura B., Ateşoğlu ile kayınpederinden 'tehdit' ve 'hakaret' gerekçesiyle şikayetçi oldu. Mamura B., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan çiftin düğününde yağlı güreş müsabakalarının düzenlendiği, müsabakalara başpehlivanlar Recep Kara, Abdullah Güngör, Feyzullah Aktürk, Yalçın Üncül, Bekir Can Özturgut, Cenk İldem, Okan Yavaş ve Salih Erinç'in katıldığı öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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