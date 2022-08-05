Tekirdağ yerel: Tekirdağ'da çöp ev: Yaklaşık 15 kamyon çöp çıktı Tekirdağ haberler... Tekirdağ'da çöp ev: Yaklaşık 15 kamyon çöp çıktı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gezer Sokak üzerinde bulunan çöp ev polis ekipleri ve zabıta ekipleri eşliğinde yıkıldı. Tekirdağ'da çöp ev: Yaklaşık 15 kamyon çöp çıktı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gezer Sokak üzerinde bulunan çöp ev polis ekipleri ve zabıta ekipleri eşliğinde yıkıldı. Çöp evde yaklaşık 15 kamyon çöp çıktı. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği çöp evi temizleme çalışmaları yaklaşık 14 saat sürdü. Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gezer Sokak'ta bulunan bir ev belediye ekipleri tarafından temizlendi. 20 yıldır çöp toplamış 66 yaşındaki 2 çocuk 4 torun sahibi bir kadın iddiaya göre psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık 20 yıldır çöp topladığı öğrenildi. Evin çöp eve dönmesinin ardından artan kokular ve görüntü kirliliği nedeniyle mahalleli şikayetçi oldu. Belediye ekiplerine durumun bildirilmesinin ardından sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başlayan yaklaşık 20 temizlik işçisi saatlerce uğraşmasının ardından anca temizlenebildi. Çöplerin mahalleden alınmasının ardından derin bir nefes alan mahalle sakinleri Çerkezköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Güncel İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Gökçeli Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çerkezköy Tekirdağ Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ yerel: Tekirdağ'da çöp ev: Yaklaşık 15 kamyon çöp çıktı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.