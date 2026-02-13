Haberler

Sağlık sorunu nedeniyle adliyeye gidemeyince, ifadesi evinde alındı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, sağlık sorunları nedeniyle adliyeye gidemeyen 90 yaşındaki Nurettin Bircan'ın ifadesi, Adalet Bakanlığı'nın 'Evde adalet hizmeti' projesi kapsamında evinde alındı.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde Adalet Bakanlığı'nın, 'Evde adalet hizmeti' projesi kapsamında evinde hırsızlık yaşanan ve sağlık sorunları nedeniyle adliyeye gidemeyen Nurettin Bircan'ın (90), müşteki sıfatıyla ifadesi evinde alındı.

Ilgın'da oturan Nurettin Bircan'ın evinde gerçekleşen hırsızlıkla ilgili 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan açılan dava kapsamında, mahkemeye ifade vermesi gerekiyordu. Ilgın 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Enes Demir de sağlık sorunları nedeniyle adliyeye gidemeyen Bircan için, Adalet Bakanlığı'nın adalete erişimin güçlendirilmesi ve eşit bir şekilde sağlanması amacıyla engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin yürüttüğü, 'Evde adalet hizmeti' projesini devreye aldı. Uygulama kapsamında, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ceylan ve adliye kalem personelinin de katılımıyla Bircan'ın ifadesi evinde alındı. Alınan ifade tutanak altına alınarak yargı sürecine dahil edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
