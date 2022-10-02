Evcil hayvan sahipleri Manhattan'daki 'Blessing of the Animals' etkinliğine katıldı
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Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Aziz John Katedrali'ndeki hayvanların kutsanması etkinliğine yüzlerce kişi katıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Aziz John Katedrali'ndeki hayvanların kutsanması etkinliğine yüzlerce kişi katıldı.
Pek çok kişinin evcil hayvanlarının da katıldığı ayinde insanlar yaklaşan Aziz Francis bayramını da kutladılar.
Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol - Güncel