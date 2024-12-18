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Eurofighter Typhoon Savaş Uçağı Ankara'ya İndi

Eurofighter Typhoon Savaş Uçağı Ankara'ya İndi
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Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon savaş uçağı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarının ardından Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne indi. Bakan Güler, Eurofighter konusundaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtti.

Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon savaş uçağı Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne indi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 14 Aralık Cumartesi Milli Savunma Bakanlığında medya temsilcilerine yönelik Yıllık Değerlendirme Toplantısına katılmış ve Eurofighter konusundaki görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü ifade etmişti.

Bakan Güler, Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 Eurofighter'ın bugün Ankara'ya geleceğini ve uçakları görme fırsatı bulacaklarını söylemişti.

Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne indi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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