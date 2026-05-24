Haberler

Etnospor'da kültürel miras dijital sanatla buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali'nde 'Zamansız Yol' sergisi, geleneksel sporları ve kültürel hafızayı yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve dijital sanatla harmanlayarak ziyaretçilere sundu.

Dünya Etnospor Birliğince İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "8. Etnospor Kültür Festivali"nde, "Zamansız Yol" fotoğraf ve dijital sergisi ziyaretçilerle buluştu.

Festivalin arşivinden beslenen sergide geleneksel sporlar ve kültürel hafıza, dijital sanat ve etkileşimli teknolojilerle bir araya getirildi.

Fotoğraf, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zeka destekli uygulamalar ve etkileşimli alanlardan oluşan sergide, kültürel miras geçmişten bugüne yaşayan bir değer olarak ele alınıyor.

Sergide yer alan fotoğraflar, önceki yıllarda düzenlenen Etnospor festivallerinde çekilen ve festival kapsamındaki fotoğraf yarışmalarında öne çıkan eserler arasından seçildi.

Serginin Dijital Sanat Direktörü Dr. Nabat Garakhanova, AA muhabirine, yıllardır bu alanlarda çalıştığını, Etnospor'da kültürel ve yeni nesil sanatla ilgili danışmanlık yaptığını söyledi.

Etnospor'un çok kıymetli bir festival olduğunu vurgulayan Garakhanova, "Şu andaki dijital dünyada her şey çok hızlı değişiyor, hızlı tüketiliyor. Burada maksat bizim özümüzü korumak." dedi.

Garakhanova, her yıl dijital sergiler düzenlediklerini belirterek, "Bu dijital sergileri yapmamızın asıl amacı, gençlerimize, yeni nesle özümüzü yeni bir dille anlatmak. Çünkü yeni nesillerimizin hepsi dijitalde doğmuşlar, dijitalle haşır neşirler." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen sergide geleneksel sporu ve kültürü dijital sanatla harmanlayarak ziyaretçilere sunduklarını anlatan Garakhanova, "Burada her sene Etnospor'un bir fotoğraf sergisi yarışması oluyor. Sergiye tünelden girenler, artırılmış gerçeklikle yine bu fotoğrafların hareketlenmesini seyrediyorlar. Bir taraftan hürmet çınarı var. Orada herkes bir anda ağacın etrafına dizildiği anda bir anda o etkileşimi yapıyorlar, ağaç da ledle karşılık veriyor ve bir anda renklerin değişimi oluyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerin festivalde kendi hikayelerini ve motiflerini oluşturabildiğini dile getiren Garakhanova, "Ziyaretçiler, Etnospor'dan etkilendikleri hikayeleri QR sistemi üzerinden girerek yapay zekayla beraber bir masal yapıyor. Halı alanında kendi çizimlerini yapıyor, sonra yapay zekayla Türk motiflerini birleştirerek bir halı oluşturuyorlar. Diğer tarafta da yağlı güreşimiz var. Yağlı güreşi kinetik sanatla birleştirerek, oradaki harmanlamayı gerçekleştiriyorlar. Ayrıca ziyaretçiler, Etnospor'a üye ülkelerin ve geleneksel kahramanlarımızın karakterlerini seçerek hatıra fotoğrafları çekip hatıraları kendileriyle taşıyorlar." dedi.

Garakhanova, kültür ve sanatın toplumların iletişimini sağlayarak onları geleceğe taşıdığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Buradaki en önemli nokta, kültür ve sanatın bizi geleceğe taşımasıdır çünkü sanatı oluşturanlar diğer dünyaya geçerken onların sanatı kalıyor. Ama orada biz şunu görüyoruz, tarihte neler yaşandığını fark ediyoruz. Şimdi de dijital sanatla yeni bir sanat oluşumu olduğu için biz Etnospor'da köklerimizi, geçmişimizi ve mirasımızı dijital sanata aktararak gelecek nesillerimizle kökümüzü, bağımızı korumaya çalışıyoruz. Etnospor'un esas amacı ve isteği, bu sergide bu bağı dijital dünyada da koruyup geleceğe aktarmaktır."

Kaynak: AA / Ümit Türk
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Çok üzgünüm
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını

Tahliye tebligatını yırtıp attı: Bunun için...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı

Bir açıklama daha! "Hepinizin genel başkanı benim" diyor
Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler

İki yıl önce Real Madrid'le Barça'ya kafa tutuyorlardı: Küme düştüler
Özgür Özel, yürüyüşü sırasında trafikte gördüğü gelin ve damadın yanına gitti

Meclis'e yürüyen Özel, trafikte görünce hemen yanlarına gitti
Ak Parti'nin eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti

Ak Parti'nin acı günü! Eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere ilk tepki DEM Parti'den geldi
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı

Mansur Yavaş iddiası gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi