Haberler

Etiyopya ile Rusya, ilk nükleer santral için "gizlilik" anlaşması imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile ilk nükleer enerji santrali kurulumuna yönelik 'gizlilik' anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma, teknik işbirliği ve bilgi paylaşımını kapsıyor.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Etiyopya'nın ilk nükleer enerji santraline yönelik işbirliğini ilerletmek amacıyla "gizlilik" anlaşması imzaladığını bildirdi.

Bakanlığın, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Moskova ile Addis Ababa hükümeti arasında ilk nükleer enerji santraline ilişkin "gizlilik" anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Anlaşmanın, Moskova'da Etiyopya Nükleer Enerji Komisyonu Komiseri Sandokan Debebe ile Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Enerji Projeleri Genel Müdürü Andrey Rozhdestvin tarafından imzalandığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın, Etiyopya ile Rusya arasında daha önce varılan barışçıl nükleer teknolojinin kullanımı konusundaki mutabakatların uygulanmasını desteklemeyi amaçladığı ifade edildi.

Paylaşımda, anlaşmanın teknik işbirliği, bilgi paylaşımı ve proje hazırlık süreçlerine zemin oluşturduğu, bunun nihai yatırım ya da santral inşasına ilişkin bağlayıcı sözleşme niteliği taşımadığı kaydedildi.

Etiyopya, elektrik talebindeki artışa paralel olarak enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve uzun vadeli kalkınma hedeflerini destekleyecek alternatif üretim yöntemlerini hayata geçirme yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada

İstanbul'daki dehşet anları, saniye saniye kamerada
FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplam 727 milyon dolar dağıtacak

Bu organizasyona katılan ülkelere 727 milyon dolar dağıtılacak
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Çamurlu ayakkabısını çıkarıp markette alışveriş yapmıştı: Yine olsa yine yaparım

Görüntüler yürekleri ısıtmıştı! İşte Türkiye'nin konuştuğu adam
Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu

Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu
title