Etiyopya ile Rusya, ilk nükleer santral için "gizlilik" anlaşması imzaladı

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Etiyopya'nın ilk nükleer enerji santraline yönelik işbirliğini ilerletmek amacıyla "gizlilik" anlaşması imzaladığını bildirdi.

Bakanlığın, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Moskova ile Addis Ababa hükümeti arasında ilk nükleer enerji santraline ilişkin "gizlilik" anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Anlaşmanın, Moskova'da Etiyopya Nükleer Enerji Komisyonu Komiseri Sandokan Debebe ile Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Enerji Projeleri Genel Müdürü Andrey Rozhdestvin tarafından imzalandığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın, Etiyopya ile Rusya arasında daha önce varılan barışçıl nükleer teknolojinin kullanımı konusundaki mutabakatların uygulanmasını desteklemeyi amaçladığı ifade edildi.

Paylaşımda, anlaşmanın teknik işbirliği, bilgi paylaşımı ve proje hazırlık süreçlerine zemin oluşturduğu, bunun nihai yatırım ya da santral inşasına ilişkin bağlayıcı sözleşme niteliği taşımadığı kaydedildi.

Etiyopya, elektrik talebindeki artışa paralel olarak enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve uzun vadeli kalkınma hedeflerini destekleyecek alternatif üretim yöntemlerini hayata geçirme yönünde çalışmalarını sürdürüyor.