Etiyopya ve Cibuti, Askeri İşbirliğini Güçlendiriyor

PORT Etiyopya ve Cibuti, Afrika Boynuzu'nda yükselen terör ve isyan tehdidiyle karşı karşıya olunan bir dönemde stratejik askeri işbirliğini pekiştiriyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da iki ülke arasında gerçekleştirilen 11. Ortak Savunma Komitesi toplantısında, üst düzey askeri yetkililer savunma, güvenlik ve gelecekteki işbirliği konularını değerlendirdi.

Toplantıda önceki görüşmede uzlaşılan barış ve güvenlik operasyonlarının uygulamaları gözden geçirildi. Ayrıca ikili askeri işbirliğini güçlendirecek stratejik yönelimler belirlendi.

Etiyopya Savunma Bakanlığı Dış İlişkiler ve Askeri İşbirliği Genel Müdürü Teshome Gemechu ve Cibuti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Danışmanı Abdurahman Abdi, toplantıya eş başkanlık etti.

Gemechu, burada yaptığı konuşmada, Etiyopya ile Cibuti'yi "kültürel, tarihsel ve ekonomik bağlarla birbirine bağlı ülkeler" olarak tanımladı.

Etiyopya'nın gösterdiği misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getiren Abdi ise iki ülkenin güvenlik, savunma ve ticaret gibi alanlarda yakın çalıştığını ve Addis Ababa'nın ticari akış için Cibuti Limanı'na büyük ölçüde bağımlı olduğunu belirtti.