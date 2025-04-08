Etiyopya'da Tigray Geçici Yönetimi'nde Yeni Başkan Atandı

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray Geçici Bölgesel Yönetimi Başkanı Getachew Reda'nın yerine Tadesse Worede'nin başkan olarak atandığını duyurdu.

Başbakan Ahmed, bugün yaptığı açıklamada, atamanın Reda'nın geçici yönetimdeki görev süresinin sona ermesinin ardından yapıldığını söyledi.

Worede ile devam etme kararı aldıklarını belirten Ahmed, kararın alınmasında federal anayasa, 2022 Pretoria Barış Anlaşması ve bölgesel yönetimle yapılan istişarelerin etkili olduğunu kaydetti.

Ahmed, atamanın "barışçıl ve yasal prosedürlere uygun" olduğunu ifade etti.

Worede, son iki yıldır Getachew Reda'nın yardımcılığını yapıyordu.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) yeni lider atanması çağrısını reddetmişti

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray Geçici Bölgesel Yönetimi Başkanı Getachew Reda'nın yerini alacak yeni liderin belirlenmesi için sanal oylama yapılmasını önermişti.

Ahmed, eyalettekilerden, bölgenin yeni liderinin kim olması gerektiğini e-posta yoluyla önermelerini istemiş ve geçici yönetimin iki yıllık görev süresinin bir yıl daha uzatılacağını söylemişti.

TPLF ise Ahmed'in, Reda'nın yerini alacak yeni liderin belirlenmesi için sanal oylama yapılması çağrısını reddetmiş, TPLF Başkanı Debretsion Gebremichael, barış anlaşmasının ilkelerini hiçe saydığını ve tek taraflı olduğunu belirttiği çağrıyı kınamıştı.