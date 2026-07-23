Etiyopya'da muhalefet ulusal diyalog konferansını reddetti

Etiyopya'da Oromo Kurtuluş Cephesi-Oromo Kurtuluş Ordusu (OLF-OLA) ile Zafer ve Geçiş İçin İşbirliği Yapan Etiyopyalılar (ECVT) adlı muhalif platform, ülkedeki temel siyasi ve toplumsal anlaşmazlıkların ele alınması amacıyla düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı'nı reddetti.

OLF-OLA tarafından yapılan açıklamada konferans, "ulusal diyalog" yerine "ulusal monolog" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, konferansta gerçek muhalefetin, bağımsız seslerin ve halkın meşru temsilcilerinin bulunmadığı ileri sürüldü.

Konferansta alınacak kararların sonunda Başbakan Abiy Ahmed'in onayına sunulacağı savunulan açıklamada, bu nedenle mevcut koşullarda gerçek bir ulusal diyalog yürütülemeyeceği iddia edildi.

Açıklamada, konferansta ele alınan toplumsal taleplerin hükümetin siyasi hedeflerini gizlemek amacıyla kullanıldığı ve sürecin Abiy'in iktidarını güçlendirmeye hizmet edeceği öne sürüldü.

Ülkedeki temel yapısal sorunların, ancak çatışmaların sona erdiği, hakikat ve uzlaşmaya elverişli koşulların oluşturulduğu kapsayıcı ve güvenilir bir diyalogla çözülebileceği savunulan açıklamada, Komisyon üyelerinin sürecin kapsayıcılığı ve sonuçları konusunda "hukuki ve tarihi sorumluluk" taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada kullanılan OLF-OLA adı, geçmişte Oromo Kurtuluş Cephesinin (OLF) silahlı kanadı olan Oromo Kurtuluş Ordusunu (OLA) ifade ediyor. OLF'nin 2018'de silahlı mücadeleyi bırakarak siyasi parti olarak faaliyet göstermeye başlamasının ardından silahsızlanmayı reddeden OLA örgütten ayrıldı. Siyasi OLF ile silahlı OLA günümüzde ayrı yapılar olarak faaliyet gösteriyor.

Oromiya eyaletinin özellikle batısındaki bazı kırsal kesimlerde etkili olan OLA, federal hükümete karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Muhalif platformdan ortak hareket çağrısı

Zafer ve Geçiş İçin İşbirliği Yapan Etiyopyalılar (ECVT) adlı muhalif platformdan da bu hafta yayımlanan açıklamada, Ulusal Diyalog Konferansı, ülkenin derinleşen siyasi ve güvenlik sorunlarını çözemeyecek "göstermelik bir diyalog" olarak tanımlandı.

ECVT'nin açıklamasında, çatışmalar sürerken ve önemli siyasi aktörler süreç dışında kalırken düzenlenen konferansın kapsayıcı ve güvenilir olamayacağı savunuldu.

Muhalif siyasi güçlere aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak hükümete karşı ortak hareket etme çağrısında bulunulan açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizden çıkması için bağımsız bir yapı tarafından yürütülecek, tüm siyasi güçlerin katılımına açık ve demokratik geçişi hedefleyen yeni bir ulusal diyalog süreci başlatılması istendi.

Konferansta esas görüşmelere geçildi

Etiyopya Ulusal Diyalog Konferansı, 15 Temmuz'da başkent Addis Ababa'daki Addis Uluslararası Kongre Merkezi'nde başladı.

Ülkenin farklı eyaletlerinden ve diasporadan 4 binden fazla kişinin katıldığı konferansta devlet yapısı ve yönetim sistemi, ulus inşası, siyasi sistem, hukuk devleti, insan hakları, barışın tesisi ile ekonomik ve toplumsal sorunların da aralarında bulunduğu 8 temel gündem başlığı ele alınıyor.

Hazırlık ve bilgilendirme toplantılarının ardından konferans, 20 Temmuz'da gündem maddelerinin ayrıntılı biçimde görüşüldüğü esas müzakere aşamasına geçti.

Katılımcılar, her biri yaklaşık 500 kişiden oluşan 8 ana çalışma grubuna ayrıldı. Bu gruplar, daha geniş katılım sağlanması amacıyla 50'şer kişilik toplam 80 alt grup halinde görüşmelerini sürdürüyor.

Ulusal Diyalog Komisyonu, sürecin ülke genelinde yürütülen istişarelerle belirlendiğini, konferansın sonuçlarının önceden kararlaştırılmadığını ve önerilerin katılımcıların müzakereleri sonucunda şekilleneceğini belirtiyor.

Buna karşın Tigray eyaletindeki yönetimin konferansa katılmayacağını açıklaması, bazı muhalefet partilerinin süreç dışında kalması ve ülkedeki silahlı çatışmaların sürmesi, konferansın kapsayıcılığına ilişkin tartışmalara neden oluyor.

Kaynak: AA