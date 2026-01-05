Haberler

Ankara'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yaralanan Sadık Keskin hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde önceki gün otomobilin beton bariyer ve minibüse çarptığı kazada yaralanan Sadık Keskin de hastanede hayatını kaybetti. Keskin'in ölümüyle kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

Ayaş Bulvarı'nda önceki gün S.Ç idaresindeki 06 FT 6207 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol ayrımındaki beton bariyere ardından da savrularak H.S. yönetimindeki 06 EJT 417 plakalı minibüse çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Y.S. isimli kadın hayatını kaybederken, sürücü S.Ç ile yanında bulunan Sadık Keskin ise yaralandı. Yaralılar, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan marangoz Sadık Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sadık Keskin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'un İskilip ilçesine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
