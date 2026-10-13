Haberler

Etimesgut Belediyesi soruşturmasında ruhsat için 2 milyon TL istendiği iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında 2 başkan yardımcısının bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Adli kaynaklara göre, ruhsat işlemlerinde müşteki şüpheliden 2 milyon TL istendiği iddia edildi; dosyada MASAK incelemeleri ve ses kaydı yer aldı.

RUHSAT İŞLEMLERİ İÇİN 2 MİLYON TL İSTENDİĞİ İDDİASI

Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 2 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 25 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre; belediyede gerçekleştirilen imar ve ruhsat işlemlerinde rüşvet talep edildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan başvurular ile şikayetçi ifadelerinin dosyada yer aldığı öğrenildi. 'Müşteki şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan H.A., belediyedeki makam odasında S.Z. ve O.Y.'nin kendisinden iskan bedeli olarak 2 milyon TL istediğini öne sürdü. H.A., talep edilen miktarın yüksek olduğunu belirtmesi üzerine O.Y.'nin, Belediye Başkan Yardımcısı M.K.'nin 1 milyon TL'den aşağısını kabul etmeyeceğini söylediğini, bunun üzerine O.Y.'ye 1 milyon TL verdiğini iddia etti. Dosyada, bir akademisyenin de Eryaman'daki bir inşaat projesinin ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığında gerçekleştirildiğine ilişkin şikayetçi beyanının bulunduğu belirtildi.

BELEDİYE GÖREVLİLERİNE AİT SES KAYDI DOSYADA

Soruşturma kapsamında, konser organizasyonu düzenlemek isteyen U.Ş.'nin de şikayetçi sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenildi. U.Ş., bir alışveriş merkezinde konser organizasyonu yapmak istediğini, bu süreçte kendisinden para ve stant talep edilerek irtikaba zorlandığını öne sürdü. Şikayetçinin beyanını destekler nitelikte olduğu değerlendirilen, Belediye Başkan Yardımcısı M.K. ile Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun koruması H.Y.'nin yer aldığı belirtilen ses kaydının da soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi. Ayrıca bir başka şikayetçi T.K.'nin, kendisine otopark işletme hakkı verilmesi karşılığında para vermeye zorlandığı yönünde beyanda bulunduğu belirtildi.

975 BİN LİRALIK PARA TRANSFERİNE İNCELEME

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden yapılan incelemelerde; bazı şüphelilerin iş sahipleriyle ve kendi aralarında para transferleri gerçekleştirdiğine ilişkin tespitlere ulaşıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, incelemelerde Belediye Başkan Yardımcısı M.K.'ye ait işletmeler üzerinden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na 2024 yılının sonunda 2 ayrı işlemle toplam 975 bin TL para transferi yapıldığı tespit edildi. Söz konusu para hareketlerinin soruşturma dosyasına dahil edildiği, MASAK çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

6 SAYIŞTAY RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında 6 Sayıştay raporunun da delil olarak değerlendirildiği öğrenildi. Raporlarda; 814 milyon 498 bin 556 TL ve 760 milyon 591 bin 551 TL bedelli ihaleler de dahil olmak üzere çeşitli ihalelerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin tespitlerin bulunduğu belirtildi. Dosyada, bazı ihalelerde kamu zararına ilişkin tespitlere de yer verildiği öğrenildi. Öte yandan önceki operasyonda tutuklanan ve belediyede mutemet olarak çalışan S.K.'nin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadede; belediyede yapılan bazı ihalelerin usulsüz ve belirli firmalara yönelik 'adrese teslim' gerçekleştirildiğini öne sürdüğü kaydedildi.

40 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da düzenlenen ilk operasyonda 42'si belediye görevlisi 55 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Beşikçioğlu, tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Eda KOÇ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Saral'ın itirazına rağmen Bakan Memişoğlu sigara kararında ısrarcı

Saral'ın itirazına rağmen Bakan Memişoğlu kararında ısrarcı
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler

DEM Parti'yi ayağa kaldıran görüntü! Art arda zehir zemberek tepkiler
Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri

Dünyanın gözü burada! İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri
Sosyal medyada 15-18 yaş dönemi! Bakan Göktaş kuralları tek tek açıkladı

Sosyal medyada 15-18 yaş dönemi! Kurallar hayli sıkı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku sürprizi!
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı

Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan destek aldı
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı! Gözler Ankara'da
Aziz Yıldırım'a kötü haber! Ocakta gelecek demişti, Çin'e imza attı

Aziz Yıldırım'a kötü haber! Ocakta gelecek demişti, Çin'e imza attı
Serik'te diş ateşiyle hastaneye götürülen 13 aylık Gökçe bebek hayatını kaybetti! Aile yanlış ilaç ve ihmal iddiasıyla şikayetçi

13 aylık Gökçe ertesi sabah öldü! Ailenin şüphesi o ilaçta
İngiltere tarihinde bir ilk! Abdi-Wali, parlamentoya giren ilk Somalili mülteci kadın oldu

İngiltere tarihinde bir ilk! Somalili mülteci kadın, milletvekili oldu
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı

Vay neneler vay! Her şey polis kamerasına yansıdı