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Etimesgut Belediyesi'nin "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yerini değiştirme" kararı protesto edildi

Etimesgut Belediyesi'nin
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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Etimesgut Belediyesinin Atatürk Meydanı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın, Eryaman 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na taşıma kararını protesto etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Etimesgut Belediyesinin Atatürk Meydanı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın, Eryaman 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na taşıma kararını protesto etti.

Anıt önünde bir araya gelerek eylem yapan vatandaşlara, AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Nihat Necati Köroğlu ve MHP Etimesgut İlçe Başkanı İsa Muratgül de eşlik etti.

Burada konuşma yapan Muratgül, "O anıt sıradan bir taş yığını değildir. O anıt vatan için canını veren yiğitlerin, sokaklara düşen duaların, millet iradesinin abideleşmiş halidir." dedi.

15 Temmuz gecesi milletin tanklara göğsünü siper ettiğini belirten Muratgül, o gece kazananın sadece demokrasi değil, iman, cesaret ve millet şuuru olduğunu vurguladı.

TÜGŞAV Genel Başkanı Lokman Aylar da milletin bağımsızlığını ve demokrasiye sahip çıktıkları iradeyi yansıtan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın, türlü bahanelerle kaldırılmasını eleştirdi.

15 Temmuz'un bir milletin yeniden dirilişi olduğunu dile getiren Aylar, "Biliyoruz ki bu anıtın buradan kaldırılmasının tek amacı, bize 15 Temmuz'u hatırlatan, o destansı duruşu yansıtan ve aziz şehitlerimizi her defasında anmamızı sağlayan bu hatıranın silinmesidir." diye konuştu.

Aylar, 15 Temmuz'un milletin üzerinde bıraktığı hissin bir çırpıda silinip atılamayacağının altını çizerek, yetkililerden, bu karardan vazgeçmelerini istedi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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