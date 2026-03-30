Etimesgut Belediyesi'ne 'zimmet' operasyonu: 4 gözaltı /Ek görüntü

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayıştay Başkanlığı denetimlerinde Etimesgut Belediyesi'ne ait Etimkent A.Ş.'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 'zimmet' suçundan soruşturma başlattı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sayıştay Başkanlığı'nca Etimesgut Belediye Başkanlığı'nda gerçekleştirilen 2025 yılı olağan denetimleri sırasında, belediyenin aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile iştiraki Etimkent A.Ş.'nin hesaplarında usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine 'zimmet' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, sermayesinin tamamı belediyeye ait Etimkent A.Ş.'nin Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlükte mutemet olarak görev yapan S.K. ile Etimkent A.Ş.'de kasa sorumlusu olan H.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Etimesgut Belediyesi'nden operasyona ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, belediyemiz sosyal yardım işleri müdürlüğünde ve sermayesinin tamamı belediyemize ait olan Etimkent A.Ş.'de görevli bazı çalışanlarımız ile ilgili gözaltı ve arama kararı alındığı kamuoyuna açıklanmıştır. Konu daha önce belediyemiz teftiş müdürlüğü müfettişleri tarafından tespit edilerek savcılığa yapılan suç duyurusu ile ilgili olup, belediyemize herhangi bir şekilde operasyon yapıldığı şeklinde algılanacak, siyasi bir durum söz konusu değildir. Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan soruşturma neticesinde adı geçen memurlardan birisi daha önce belediyemiz tarafından görevden uzaklaştırılmış olup, söz konusu personel S.K., 11 Eylül 2025 tarihinde belediyemiz ve şirketimiz tarafından müşteki sıfatıyla savcılığımıza şikayet edilmiştir. Sürmekte olan adli işlemler belediyemiz tarafından da yakından takip edilmektedir. Süreç içerisinde ayrıntılı açıklamalar belediyemiz tarafından kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

