Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu sokak hayvanlarıyla ilgili yeni projesini duyurdu: Onları görevlendireceğiz

Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk beş maddesi TBMM Genel Kurul'da kabul edildi. Teklifle, sahipsiz hayvanlara ilişkin çalışmalarda tanımlar netleştirilecek ve "Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır" hükümleri uygulanacak. Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da sokak hayvanlarıyla ilgili projesini açıkladı.

"BİRÇOK BİNAMIZDA ONLARA İHTİYAÇ VAR"

Sokak hayvanlarını eğiterek belediyede görevlendireceğini söyleyen Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Can dostlarımız için belediyemizde yeni görevler oluşturacağız. Birimlerimizde, sosyal tesislerimizde ve hatta birçok binamızda onlara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

"BARINAKLARIMIZ REHABİLİTASYON VE EĞİTİM MERKEZİNE DÖNÜŞECEK"

Veteriner müdürü ve Türk ordusunun mayın arama köpeklerinin eğitmeninin, sokak hayvanlarının eğitim sürecini sağlayacağını belirten Beşikçioğlu, şunları kaydetti: "Barınaklarımız rehabilitasyon ve eğitim merkezlerine dönüşecek. Ayrıca Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü, bu süreçte bilgi ve birikimleriyle bizlerin yanında olacak. Sonrasında ise can dostlarımızı Belediye'de görevlendireceğim. Belediyemizin fen işlerinin garajında, park bahçelerin garajında, tır otoparkımızın garajında, sosyal tesislerimize ve belediyemizin onlarca binasına sahip çıkacak can dostlarına, bekçilere ihtiyacımız var."