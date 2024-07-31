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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu sokak hayvanlarıyla ilgili yeni projesini duyurdu: Onları görevlendireceğiz

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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sokak hayvanlarının kendi bünyelerinde uzman kişiler tarafından eğitilerek belediyenin onlarca binasına bekçi yapacaklarını açıkladı.

Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk beş maddesi TBMM Genel Kurul'da kabul edildi. Teklifle, sahipsiz hayvanlara ilişkin çalışmalarda tanımlar netleştirilecek ve "Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır" hükümleri uygulanacak. Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da sokak hayvanlarıyla ilgili projesini açıkladı.

"BİRÇOK BİNAMIZDA ONLARA İHTİYAÇ VAR"

Sokak hayvanlarını eğiterek belediyede görevlendireceğini söyleyen Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Can dostlarımız için belediyemizde yeni görevler oluşturacağız. Birimlerimizde, sosyal tesislerimizde ve hatta birçok binamızda onlara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

"BARINAKLARIMIZ REHABİLİTASYON VE EĞİTİM MERKEZİNE DÖNÜŞECEK"

Veteriner müdürü ve Türk ordusunun mayın arama köpeklerinin eğitmeninin, sokak hayvanlarının eğitim sürecini sağlayacağını belirten Beşikçioğlu, şunları kaydetti: "Barınaklarımız rehabilitasyon ve eğitim merkezlerine dönüşecek. Ayrıca Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü, bu süreçte bilgi ve birikimleriyle bizlerin yanında olacak. Sonrasında ise can dostlarımızı Belediye'de görevlendireceğim. Belediyemizin fen işlerinin garajında, park bahçelerin garajında, tır otoparkımızın garajında, sosyal tesislerimize ve belediyemizin onlarca binasına sahip çıkacak can dostlarına, bekçilere ihtiyacımız var."

Etimesgut Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarını Görevlendirecek

Etimesgut Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarını Görevlendirecek

Etimesgut Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarını Görevlendirecek

Etimesgut Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarını Görevlendirecek

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (8)

HALİS ER:

yine bir saçmalık daha

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ahmet burak dogan:

tiyatrocudan başkan olursa olacağı bu:) belediyeye güvenlik görevlisi olarakta alabilirsin

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ben bir NOKTA yım:

Tüm köpeklere kimlik kartı verilmeli.

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ben bir NOKTA yım:

Köpekler için ücretsiz kütüphaneler kurulmalı. Yani bedava internet olmalı.

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ben bir NOKTA yım:

Pardon meyerki kimlik kartı üretmek para tutuyormuş. Galiba eski tip Nüfus Cüzdanına geri dönmeliyiz ?

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ben bir NOKTA yım:

Pardon .. meyerki internet de para tüketiyormuş. En iyisi sokaklarda yeşil soğan yetişsin. Ve temiz su olsun. İçilebilir su.

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Ahmet Vurur:

yinede öldürmekten iyidir. bence güzel bir fikir tebrikler

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AdamınBiri:

köpekler için ehliyet ücretsiz olmalı, ve mtv vergisinden muaf olmalılar

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