'Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor' diyen imam bu sefer de yazar İhsan Eliaçık arasında ipler gerildi

Daha önce de yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen imam Halil Konakçı bu sefer de yazar İhsan Eliaçık'la gerginlik yaşadı.

"ONLAR BATIL BİZ HAK"

İmam Konakçı'nın twitterdan paylaştığı "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan?" videosuna Eliaçık sessiz kalmayarak yanıt verdi. Eliaçık paylaşımında," Bütün gücünü onlar batıl biz hak, onlar din düşmanı biz inananlar retoriğinden alıyor. Bir mahalleye hapsolmuş hiç kimseye dinleyecek hali yok. Namaz, tesettür vb. olsa bile dayatamazsın. Kur'an'da cezaları yok. Ama öldürme, çalma, iftira, zina ve kenzin var "diyerek videoya karşılık tweet attı.

"BUNUN DEDİKLERİNİ ŞEYTAN BİLE DEMEDİ"

Yazar İhsan Eliaçık'ın sözlerine kayıtsız kalamayan Halil Konakçı, şu sözlerle karşılık verdi: "Bir sen eksiktin. Bakın kim geldi. Allah yok diyen de cennete girer diyerek şeytanı bile kıskandıran kişi geldi. Şeytan bu konuşunca susuyordur. Çünkü bunun dediklerini şeytan bile demedi. Eee tabi takan yok bunu ya biraz konuyla pirim yapmaya gelmiş anlaşılan" ifadelerini kullandı.