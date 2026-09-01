Türk F-16'lar Estonya Hava Sahasını Koruyor

(ANKARA) - Estonya Savunma Bakanlığı, Türk F-16 savaş uçaklarının NATO'nun hava savunma misyonu kapsamında Amari Hava Üssü'nden Estonya hava sahasının korunmasına katkı sağladığını bildirdi.

Estonya Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk F-16 savaş uçaklarının NATO'nun hava savunma misyonu kapsamında Amari Hava Üssü'nden hava sahasını koruduğunu bildirdi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Estonya hava sahası emin ellerde. Türk F-16 savaş uçakları, NATO'nun hava savunma misyonu kapsamında Amari Hava Üssü'nden havamızı koruyor. Baltık Hava Polisi misyonu, 2004 yılında Estonya, Letonya ve Litvanya'nın NATO'ya katıldığı gün başladı.

Başlangıçta Litvanya'nın Siauliai kentinde konuşlanmış olan görev, 2014 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından güçlendirildi. O zamandan beri NATO savaş uçakları, Estonya'nın amari kentinde de konuşlandırılıyor. Hem Amari'deki hem de Siauliai'deki savaş uçakları, Baltık semalarını korumak için 7/24 hazır durumda bulunuyor. Bu, müttefiklerin sorumluluğu paylaşmasının somut bir örneğidir. Kolektif savunma iş başında."

Kaynak: ANKA