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Türk F-16'lar Estonya Hava Sahasını Koruyor

Türk F-16'lar Estonya Hava Sahasını Koruyor
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Estonya Savunma Bakanlığı, Türk F-16 savaş uçaklarının NATO'nun hava savunma misyonu kapsamında Amari Hava Üssü'nden Estonya hava sahasının korunmasına katkı sağladığını açıkladı. Bakanlık, Baltık Hava Polisi misyonunun 2004'te başladığını ve 2014'te Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından güçlendirildiğini, Amari ve Siauliai'deki savaş uçaklarının 7/24 hazır olduğunu ve bunun kolektif savunmanın somut bir örneği olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Estonya Savunma Bakanlığı, Türk F-16 savaş uçaklarının NATO'nun hava savunma misyonu kapsamında Amari Hava Üssü'nden Estonya hava sahasının korunmasına katkı sağladığını bildirdi.

Estonya Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk F-16 savaş uçaklarının NATO'nun hava savunma misyonu kapsamında Amari Hava Üssü'nden hava sahasını koruduğunu bildirdi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Estonya hava sahası emin ellerde. Türk F-16 savaş uçakları, NATO'nun hava savunma misyonu kapsamında Amari Hava Üssü'nden havamızı koruyor. Baltık Hava Polisi misyonu, 2004 yılında Estonya, Letonya ve Litvanya'nın NATO'ya katıldığı gün başladı.

Başlangıçta Litvanya'nın Siauliai kentinde konuşlanmış olan görev, 2014 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından güçlendirildi. O zamandan beri NATO savaş uçakları, Estonya'nın amari kentinde de konuşlandırılıyor. Hem Amari'deki hem de Siauliai'deki savaş uçakları, Baltık semalarını korumak için 7/24 hazır durumda bulunuyor. Bu, müttefiklerin sorumluluğu paylaşmasının somut bir örneğidir. Kolektif savunma iş başında."

Kaynak: ANKA
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