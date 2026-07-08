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Estonya Savunma Bakanı Pevkur'dan NATO'nun birliğinin ve Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi çağrısı Açıklaması

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Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, NATO'nun birliğinin korunması, savunma harcamalarının artırılması ve Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Türkiye ile savunma sanayisi işbirliğinin büyüdüğünü vurguladı.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, NATO'nun ittifak birliğinin güçlendirilmesi, savunma harcamalarının artırılması ve Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Pevkur, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"En önemli nokta, NATO'nun yaklaşık 80 yıldır bölgemizde barışı korumayı başarmış olmasıdır." ifadesini kullanan Pevkur, bu barışın gelecekte de sürdürülebilmesi için ittifak içindeki birliğin korunması, savunma harcamalarının artırılması ve caydırıcılığın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Pevkur, zirve kapsamında verilebilecek en önemli mesajlardan birinin de Ukrayna'ya desteğin sürdürüleceği yönünde olması gerektiğini belirterek, Ukrayna'nın Avrupa güvenliğinin bir parçası olduğunun net şekilde belirtilmesinin önemini vurguladı.

"Türkiye ile Estonya arasındaki savunma işbirliği büyüyor"

Türkiye ile Estonya arasındaki savunma sanayisi işbirliğine de değinen Pevkur, Türk şirketlerinin Estonya'ya zırhlı araç tedarik ettiğini ve iki ülke arasındaki bu işbirliğinin giderek büyüdüğünü kaydetti.

Pevkur, "İşbirliğimizi daha da ileri taşıyabilecek büyük bir potansiyel görüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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