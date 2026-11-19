Estonya Enerji ve Çevre Bakanı Erkki Keldo, "Türkiye'nin yaptığı her şey gerçekten muhteşem. COP31'in sonunda, kamuoyuna da sunabileceğimiz pek çok iyi, gerçek, fiili ve somut uygulamaya sahip olmayı umuyorum." dedi.

Keldo, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

COP31'den temel beklentisinin gerçek adımların atılması olduğunu belirten Keldo, "Çünkü küresel ısınmayı durdurmak amacıyla emisyonları azaltma hedefleri konusunda halihazırda mutabakata vardık ancak eksik olan şey, uygulama." diye konuştu.

Keldo, COP31'de çok fazla tartışma yapıldığını aktararak "Uygulamaya dönük gerçek sonuçlar elde etmeyi gerçekten umuyorum çünkü Estonya'da örnek teşkil ederek öncülük ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkesinde emisyonları azaltmak, fosil yakıtlardan uzaklaşmak ve daha fazla temiz enerjiye sahip olmak için yenilikçi çözümler bulmak adına inovasyon yapan çok sayıda şirket olduğunu söyleyen Keldo, "COP31'den de beklentim bu yönde." dedi.

"Hiçbir ulus tek başına iklim sorunlarıyla mücadele edemez"

Keldo, iklim kriziyle mücadelede küresel işbirliğinin önemine dikkati çekerek "Hiçbir ulus tek başına iklim sorunlarıyla mücadele edemez. Bu yüzden çok fazla işbirliği gerekiyor." diye konuştu.

Devletlerin bir araya gelmesi, çözümler bulması ve uzlaşmalar sağlamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Keldo, "Çünkü hepimiz küresel ısınmayı değiştirmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için bir şeyler yapmamız gerektiği konusunda hemfikiriz. Bunu da ancak hepimiz el ele verip birlikte hareket ettiğimizde başarabiliriz." şeklinde konuştu.

Keldo, "Estonya'da petrol şistinden uzaklaşıp rüzgar, güneş veya enerji depolama gibi yenilenebilir enerji üretimine geçme konusunda büyük bir dönüşüm yaşadık. Dolayısıyla bunun, yalnızca küresel düzeyde birlikte çalışarak çözülebilecek gerçekten karmaşık bir mesele olduğunu söyleyebilirim." dedi.

COP31 bünyesinde çok önemli konuların ele alındığına işaret eden Keldo, "Türkiye'nin yaptığı her şey gerçekten muhteşem. COP31'in sonunda, kamuoyuna da sunabileceğimiz pek çok iyi, gerçek, fiili ve somut uygulamaya sahip olmayı umuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA