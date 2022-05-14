Esra'nın ölümünde Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapsin gerekçesi: Darp-cebir var, öldürme kastı yok - Haberler

ANKARA'da, 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un (28), Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılandığı davada 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama'dan aldığı 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı. Kararda Uygun'un Hankulu'ya darp- cebir uyguladığı ancak fenalaşmasıyla diğer 2 sanıkla banyoya götürüp, ıslatarak kendine getirmeye çalışması nedeniyle öldürme kastı ile hareket etmediği belirtildi.

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun, gözaltına alındı. Uygun, 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun hakkında, 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek hakkında ise 'suç delillerini karartma' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.