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Espiye'de Şehit Mezarlığı ve Çocuk Edebiyatı Şenliği

Espiye'de Şehit Mezarlığı ve Çocuk Edebiyatı Şenliği
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Giresun'un Espiye ilçesindeki şehit mezarlığında çevre düzenlemesi yapıldı.

Giresun'un Espiye ilçesindeki şehit mezarlığında çevre düzenlemesi yapıldı.

Düdül Yaylası yolu güzergahında bulunan ve ismi bilinmeyen şehit asker mezarının taşları ve çevresi hayırseverlerin desteği ile yapılan çalışmayla güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Akkaya Köyü Muhtarı Selami Kılıç, katkı sağlayanlara teşekkür ederek, kabrin çevresinde ilerleyen zamanda bir çeşme ve mescit de yapmak istediklerini söyledi.

Çocuk edebiyatı şenliği gerçekleştirildi

Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerince çocuk edebiyatı şenliği organize edildi.

Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunun da düzenlenen etkinlikte ilçedeki okullardaki öğrenciler farklı kitaplarla buluşma imkanı yaşadı. Etkinlikte yazarlar da öğrencilerle bir araya geldi.

Okul Müdürü Barış Akkaya etkinlik ile öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmeyi, kitap sevgisini artırmayı ve yazarlarla birebir iletişim kurmalarını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık
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