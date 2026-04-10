Espiye'den kısa kısa

Giresun'un Espiye ilçesinde şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk anıldı.

Kaymakam Ahmet Kavanoz ve beraberindekiler, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2016'da şehit düşen Cantürk'ün kabrini ziyaret etti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileyen Kavanoz, şehitleri minnetle andı.

Espiye'de panel düzenlendi

Espiye ilçesinde, "Espiye ve Yağlıdere Tarihinden Yansımalar" konulu panel organize edildi.

Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu Salonunda düzenlenen panelde, bölgenin tarihi ve kültürel mirası hakkında katılımcılara bilgi sunuldu.

Doğu Karadeniz Tarihi ve Kültürünü Araştırma Geliştirme Derneğince gerçekleştirilen panele, Yağlıdere Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, Espiye Müftüsü Haki Özgül ve Yağlıdere Müftüsü İsa Akbaş da katıldı.