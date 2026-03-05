Haberler

Espiye'de Küçük Öğrencilerden Tekne Orucu

Espiye'de Küçük Öğrencilerden Tekne Orucu
Güncelleme:
Giresun'un Espiye ilçesinde tekne orucu etkinliği düzenlendi.

İlçe Müftülüğüne bağlı Mescid-i Aksa, Aydın Kaşıkçı ve Safiye Hatun 4-6 yaş Kur'an kurslarındaki öğrenciler öğlene kadar tuttukları tekne orucunu, yapılan duayla açtı.

Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen İlçe Kaymakamı Ahmet Kavanoz, küçük yaşta ibadet bilinci kazanmanın önemi vurguladı.

Ortaokul öğrencileri fidan dikti

Espiye Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu'nda temel yaşam becerileri etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler sebze tohumları ve meyve ağacı fidanlarını toprakla buluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, yaptığı açıklamada, doğanın canlanmaya başladığı bu dönemde öğrencilerin uygulamalı bir deneyim yaşadığını belirtti.

Öğrencilerin sofralarına gelen sebzelerin yetişme sürecini öğrenme fırsatı bulduğunu ifade eden Öztürk, bu tür uygulamaların devam edeceğini kaydetti.

Ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi

İlçede ortaokullar arasında bilgi yarışması organize edildi.

Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi çok amaçlı salonunda 7 okulun katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci ve Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık
