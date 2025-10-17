Espiye'de şehit Jandarma Komando Er Buruş anıldı

Giresun'un Espiye ilçesinde şehit Jandarma Komando Er Yakup Buruş için anma programı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Ahmet Kavanoz ile protokol üyeleri, 2007'de Bingöl'de şehit olan Buruş'un Avluca köyündeki kabrini ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Kavanoz, şehidin babası Dursun Buruş'a taziyelerini ileterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.