Espiye'de okul güvenliği toplantısı yapıldı

Giresun'un Espiye ilçesinde, okul güvenliği tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Kavanoz, Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminin huzurlu ve güvenli şekilde geçmesi için yapılması gereken çalışmaların ele alındığını söyledi.

Kavanoz, "Çocuklarımızın eğitimine güvenli ortamda devam etmesi, ailelerimizin herhangi bir endişe duymadan çocuklarını rahatça okula gönderebilmesi için almış olduğumuz tedbirler son derece önemli. Sadece can güvenlikleri değil, sağlıklarını tehdit eden unsurların bertaraf edilmesi de önceliğimiz." dedi.

Toplantıya, kurum amirleri, okul müdürleri, köy ve mahalle muhtarları, okul aile birliği başkanları ile diğer ilgililer katıldı.