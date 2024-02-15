Espiye'de İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
Espiye'de Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu koordinesinde düzenlenen İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması'na 8 okul katıldı. Yarışmada birinci Ayşenur Kandemir, ikinci Zeynep Dila Yüksel ve üçüncü Ahmet Taha Yılmaz oldu. Espiye Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek katılım belgeleri ve hediyeler verdi.
Espiye'de ortaokul öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.
Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu koordinesinde organize edilen yarışmaya 8 okul katıldı.
Yarışmada Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulundan Ayşenur Kandemir birinci, Atatürk Ortaokulundan Zeynep Dila Yüksel ikinci, Güzelyurt Ortaokulundan Ahmet Taha Yılmaz ise üçüncü oldu.
Espiye Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.
Yarışma sonunda öğrencilere katılım belgeleri ile çeşitli hediyeler verdi.