Giresun Espiye'de 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi
Giresun'un Espiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Espiye Merkez Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ayrıca Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın mezarı ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Kaymakam Taner Tengir, hain darbe girişiminde göğsünü siper eden aziz şehitlere Allah'tan rahmet diledi ve gazilere sağlık temennisinde bulundu.
Giresun'un Espiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Espiye Merkez Camisi'nde öğle namazı öncesi şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Etkinlikler kapsamında Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın mezarı ziyaret edildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Kaymakamı Taner Tengir, gazetecilere, hain darbe girişiminde göğsünü siper ederek milli iradeye sahip çıkan aziz şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık temennisinde bulundu.