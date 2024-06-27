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Esnaf Odaları Temsilcileri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı Ziyaret Etti

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Esnaf odaları temsilcileri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Özdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşla esnafın rahatı ve huzuru için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Esnaf odaları temsilcileri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Esnaf Kefalet Kooperatifi 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan, Hacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Günek ve KESOB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti.

Özdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşla esnafın rahatı ve huzuru için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Esnafların hayatın her alanında önemli olduğunu belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de vatandaş ve esnafımızın rahatı ve huzuru için daha iyi noktalara ulaşabilmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. KESOB Başkanımız ve yönetimi ile diğer tüm kuruluşlarla olduğu gibi iş birliği ve istişare içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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