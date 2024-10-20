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Eşme Ayva Festivalinde Lezzet ve Birlik Beraberlik Vurgusu

Eşme Ayva Festivalinde Lezzet ve Birlik Beraberlik Vurgusu
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Eşme Ayva Festivali, lezzetli Eşme ayvasının tanıtılması amacıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve diğer yetkililer, festivalin önemine ve yerel üreticilere destek mesajlarına dikkat çekti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üretilen ve lezzetiyle bilinen coğrafi işaretli Eşme ayvasının tanıtılması amacıyla düzenlenen festival törenle başladı.

Eşme Sahili'nde gerçekleştirilen festivalin açılış töreninde konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, göreve gelmesinin ardından Kartepe ilçesinin güzelliklerinden haberdar olduğunu kaydetti.

Ayva üreticilerine bereketli kazançlar dileyen Aktaş, birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise Eşme ayvasının sulu, lezzetli ve vitamininin yüksek olduğunu belirtti.

Eşme ayvasının insan sağlığına iyi gelen özelliklerinden bahseden Kocaman, şunları söyledi:

"Biz ayvamızı çok seviyoruz, ayvayı üreten çiftçilerimizi de çok seviyoruz. O nedenle Ayva festivalinde bir araya gelip hem ayvamızı anlatmak hem de ayvamızı tanıtmak istedik. Ayvamızı tanıtırken çocuklarımızla bir araya gelip kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi yaşatmak, hasbihal etmek, hasret gidermek için aslında bir araya geliyoruz. Bu anlamda Eşme Ayva Festivali bizim için çok değerli."

Kocaman, bölgeyi geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Aktaş ile Kocaman, alanda kurulan stantları gezdi, vatandaşlara Eşme ayvası dağıttı.

Festivalde çocuklar alana kurulan oyun gruplarında eğlendi, çuval, halat çekme ve yumurta yarışmaları gerçekleştirildi.

Festivale, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Organizasyon, konserler ve çocuk animasyon gösterilerinin ardından bu akşam sona erecek.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel

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