Eskişehir Emniyet Müdürü Yılmaz maç öncesi stadyumda inceleme yaptı

Eskişehirspor ile Kütahyaspor arasında oynanacak maç öncesi Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz stadyumda inceleme yaptı.

Bugün 16.00'da Eskişehir Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak olan Eskişehirspor-Kütahyaspor maçı için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı tedbir alındı.

Stadyum çevresinde ara sokaklar ve ana caddelerde çok sayıda polis görev aldı.

Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da stadyuma gelerek yerinde incelemelerde bulundu.

Stadyumun tamamını kaydeden 557 adet güvenlik kamerasının kontrol odasında ve tribün kısımlarında inceleme yapan Yılmaz, görevlilerden bilgi aldı.