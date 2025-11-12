Eskişehirli şehit Emre Mercan'ın ailesi taziyeleri kabul etti

Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Baba Halil İbrahim Mercan, evlerinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ve beraberindekiler, baba Mercan'la bir araya geldi.

Vali Aksoy, şehidin babası Halil İbrahim Mercan'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyarette, şehit Emre Mercan için dua edildi.