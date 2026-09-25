Eskişehir Valisi Yılmaz, Dünya Eczacılar Günü'nde pazar esnafı ve eczacılarla buluştu

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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesindeki pazarcı esnafı, eczacılar ve vatandaşlarla görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret etti.

Pazar esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Yılmaz, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Vali Yılmaz, daha sonra 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla eczacıları ziyaret etti.

Eczacıların sağlık hizmetlerinin sunulmasındaki önemli rolüne dikkati çeken Yılmaz, eczacıların gününü kutlayıp çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA