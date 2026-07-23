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Vali Yılmaz orman şehitlerini andı

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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınında şehit olan orman personeli ile gönüllüleri yayımladığı mesajla andı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınında şehit olan orman personeli ile gönüllüleri yayımladığı mesajla andı.

Vali Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"23 Temmuz 2025'te Seyitgazi ilçemiz Fethiye Mahallesi'nde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarında yaşanan orman yangınında şehit olan orman personelimiz ile gönüllü kardeşlerimizi ve geçmişten bugüne yeşil vatan için ahirete irtihal eden bütün kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA
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