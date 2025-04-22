Eskişehir Valisi Aksoy koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Reşat Benli İlkokulu öğrencisi Hatice Dönmez'e devretti.

Valilikten alınan bilgiye göre, valilik makamına oturan Dönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu koltuğa Eskişehirli çocukları temsilen oturuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı bizlere ve tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Ben de tüm çocukların bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Aksoy ise çocukların milletin en kıymetli hazinesi olduğunu aktararak, "Onları ne kadar bilinçli, donanımlı ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirirsek, ülkemizin yarınlarına da o denli güvenle bakabiliriz." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclisi'nin açılışını çocuklara bayram olarak armağan etmesinin, çocuklara verdiği değerin ve güvenin bir göstergesi olduğunu kaydeden Aksoy, "Bu özel gün sadece bir kutlama değil, aynı zamanda çocuklarımızın Cumhuriyetimize, milli egemenliğe ve demokrasiye sahip çıkmalarını teşvik eden çok kıymetli bir mirastır." ifadelerini kullandı.

Vali Aksoy, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını belirterek, tüm çocukların bayramını kutladı.

Ziyaretin sonunda, Dönmez'in Togg'a olan ilgisini dile getirmesi üzerine, Vali Aksoy kendisini Togg marka makam aracıyla okuluna uğurladı.