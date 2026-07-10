Eskişehir Valisi Yılmaz, 15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi'ni ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katkı sağlayacak kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, temsilcilerle bir araya gelen Vali Yılmaz, Valilik Meydanı'nda kurulan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dijital Deneyim Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında milletin gösterdiği direnişi konu alan dijital içerikleri, fotoğraf sergisini ve görsel sunum alanlarını inceleyen Yılmaz, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, milli birlik ve beraberlik bilincini güçlendiren bu tür etkinliklerin anlamlı katkılar sunduğunu ifade etti.