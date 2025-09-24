Eskişehir Teknik Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin (ESTÜ) 2025-2026 akademik yılı açılışı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından müzik dinletisi sunuldu.

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan yaptığı konuşmada, üniversitesinde 6 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 1 yabancı diller yüksekokulu ve 3 enstitü bulunduğunu söyledi.

Eğitim öğretim alanında nitelikli öğrenciler ve mezunlar yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Özcan, "Araştırma potansiyelini arttırmaya, sürekliliği ve sürdürülebilirliği sağlamaya, ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaçlarına katkı sağlamaya devam etmektedir." dedi.

Özcan, Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve paydaşlarla başarılara yenilerinin ekleneceğini kaydetti.

Uluslararasılaşma faaliyetlerinde 70 farklı ülkeden 300 civarında uluslararası öğrencinin üniversitede eğitim gördüğünü kaydeden Özcan, "Üniversitemizin 700'e yakın uluslararası anlaşması bulunmaktadır. Geçen yıl 131 öğrencimiz Öğrenim Hareketliliği için 42 öğrencimiz de staj için yurt dışına gitti." diye konuştu.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu'nun yeni akademik yılın ilk dersini verdiği programda, üniversitenin tanıtıldığı sinevizyon gösterimi de yapıldı.

Törene, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve diğer ilgililerle akademisyenler katıldı.