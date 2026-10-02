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Eskişehir Seyitgazi'de 2012'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun babası tutuklandı

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Eskişehir Seyitgazi'de 2012'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun babası tutuklandı
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Eskişehir Seyitgazi'de 2012'de kaybolduktan 12 gün sonra cansız bedeni toprağa gömülü bulunan 3 yaşındaki çocuğun dosyası yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden çocuğun babası Abdurrezzak Bozkurt tutuklandı, 3 akrabası serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde 2012 yılında kaybolduktan 12 gün sonra cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 3 yaşındaki Yakup Bozkurt'un yeniden açılan soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan babası Abdurrezzak Bozkurt tutuklandı.

Yakup Bozkurt, 2012 yılında ailesinin mevsimlik işçi olarak geldiği Seyitgazi ilçesinde kayboldu. Ailenin kayıp ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nın yanı sıra AFAD, UMKE, AKUT, ve Türk Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter bölgeye sevk edildi. Yapılan aramalar sonucu Yakup Bozkurt'un cansız bedeni, kırsal Doğançayır Mahallesi'nde toprağa gömülü olarak bulundu. O dönem yapılan çalışmalara rağmen Yakup Bozkurt'un cinayet şüphelisine ilişkin herhangi bir iz bulunamadı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul olarak kalan Yakup Bozkurt soruşturmasını yeniden açtı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bozkurt'un ölü bulunduğu alanlarda yeniden arama yaptı. Soruşturma kapsamında Yakup Bozkurt'un babası Abdurrezzak Bozkurt ile 3 akrabası gözaltına alındı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Abdurrezzak Bozkurt, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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